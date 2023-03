Serracchiani derisa dalla bimba di Ascoli: "Mi guardi, onorevole"

09 marzo 2023 a

a

a

Un clamoroso "scherzetto di Carnevale" per Debora Serracchiani. Protagonista, una bambina di Ascoli, Letizia Pieroni, che per la festa in maschera della città marchigiana si è travestita da Giorgia Meloni, con capello, espressione volitiva e slogan. Tra questi, il celebre "Sono Giorgia, sono una donna..." che tante critiche ha sollevato a sinistra, con Elly Schlein che si era sentita in dovere di ribattere personalizzando la frase ("Sono Elly, amo una donna, non sono madre ma non per questo sono meno donna") e soprattutto il clamoroso faccia a faccia alla Camera tra la premier, da poco insediata, e la capogruppo del Pd a Montecitorio.

Video su questo argomento "Le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?”: Meloni, la replica a Serracchiani

Alla Serracchiani che aveva appena accusato il governo di maschilismo, la Meloni aveva ribattuto a muso duro: "Mi guardi, onorevole Serracchiani: le sembra che io stia un passo indietro agli uomini?". Game, set, match.

La piccola Letizia ha ripetuto tutto e anche in virtù di questa "performance" si è guadagnata, per così dire, la citazione del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, di Fratelli d'Italia, che ha girato il video alla stessa Meloni. La premier ha apprezzato e ha inviato un videomessaggio a Letizia: "Letizia la tua maschera era la più bella del Carnevale. Preparati perché fra cinque anni ci vai tu (al governo, ndr)", ha scherzato la leader di FdI.

Serracchiani imbarazza anche il Pd: la farneticante accusa a Meloni



La storia di Letizia, 9 anni, è molto particolare. Suo padre era Ermanno Pieroni, storico presidente dell'Ascoli calcio morto nel 2021. Sua mamma è Mariolina Maggiori, giornalista ascolana e finalista a Miss Italia nel 1997 (insieme a lei, in gara, c'erano anche Mara Carfagna, Caterina Murino e Annalisa Minetti). "Con mia figlia ogni anno cerchiamo di inventare una mascherata dedicata al personaggio del momento - ha spiegato la mamma - e quest’anno non poteva che essere la prima premier donna italiana, anche se mia figlia Letizia era intimorita dall’accento romano. Negli anni passati si è mascherata da Loredana Bertè quando è tornata a Sanremo, poi da Malgioglio al Grande Fratello. Stiamo già pensando a chi sarà il prossimo personaggio che Letizia impersonerà il prossimo carnevale".