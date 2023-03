Salvini e le borseggiatrici: "Tenetele dentro, onore a chi non si gira"

18 marzo 2023 a

"Onore a chi non si gira dall’altra parte, vediamo di tenerle dentro", tuona il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, incontrando, a margine di un punto stampa a Milano, uno dei volontari di Milanobelladadio, il canale social che denuncia, attraverso dei filmati, le borseggiatrici all’opera sui mezzi pubblici milanesi. Un tema che nei giorni scorsi ha sollevato diverse polemiche, anche da parte di esponenti del centrosinistra, sui metodi di chi insegue le presunte responsabili dei furti invece di chiamare le forze dell’ordine.

"Ma il problema non è dei cittadini che sono liberissimi di filmare i delinquenti, il problema è delle istituzioni che devono intervenire", prosegue il leader della Lega Salvini. "Parlavo ieri con Giulia Bongiorno di due casi: le borseggiatrici perennemente incinte e gli imbrattatori di monumenti come il cretino di Palazzo Vecchio di ieri, per avere un incremento delle pene". "Mi stupisce che ci sia qualche rappresentante istituzionale che invece se il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando al gazebo della Lega a Milano del caso delle borseggiatrici e della polemica nata dalle parole della consigliera comunale Monica Romano. A Bongiorno ho chiesto una norma di legge sia sugli imbrattatori sia sui borseggiatori che usano i bimbi. Anche i carabinieri e la polizia fanno quello che possono, magari vediamo di tenerli dentro", ha concluso.