Sondaggio Noto, sorpasso vicinissimo: equilibri ribaltati

24 marzo 2023 a

a

a

Fratelli d'Italia cresce ancora. A snocciolare i numeri ci pensa Antonio Noto in occasione della puntata di mercoledì 22 marzo di Porta a Porta. Qui, su Rai 1, il partito di Giorgia Meloni viene dato in crescita rispetto allo scorso 13 febbraio. FdI aggiunge un +0,5 per cento al totale, arrivando al 29. Segue il Partito democratico che gode ancora della novità: Elly Schlein alla guida dei dem. Il Pd, dopo il voto delle primarie, sale al 21 per cento guadagnando 4.5 punti percentuali.

Sondaggio-Mentana, Schlein col turbo ma... godono Meloni e centrodestra: le cifre

Dalle cifre mostrate nello studio di Bruno Vespa non sfugge il cambio di passo del Movimento 5 Stelle. La forza politica di Giuseppe Conte sembra pagare lo scotto della Schlein. I grillini, dopo mesi in rialzo, sprofondano al 14,5 per cento lasciandosi alle spalle quattro punti percentuali. Anche la Lega perde 1.5 punti attestandosi all'8.5, mentre Azione-Italia Viva raggiunge l'8 segnando un +0,5. Poco più sotto, c'è Forza Italia che tallona Calenda e Renzi. Il partito di Silvio Berlusconi è vicinissimo al sorpasso con il 7,5 (+0.5 per cento). Notizie meno buone per quei partiti che chiudono la rilevazione. Alleanza Verdi e Sinistra resta stabile al 3 per cento, così come Noi Moderati fermo all'1,5 e +Europa che invece guadagna lo 0,5 attestandosi all'1.5.

Occhio a Salvini, turbo-sondaggio per la Lega: ecco le ultime cifre. E Schlein...

Ma Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il centrodestra raggiungerebbe oggi il 46.5 per cento, mentre gli avversari di centrosinistra non andrebbero oltre il 25.5. Il sondaggista ha poi chiesto agli italiani un parere sullo stop alla vendita di auto benzina-diesel dal 2035. Per il 50 per cento è una scelta sbagliata, per il 37 è giusta la strada intrapresa mentre non risponde il 13. E sempre in tema di decisioni dell'Unione europea, sulle case a emissioni zero il campione ha risposto per il 46 che la normativa dovrebbe essere applicata solo ai nuovi edifici, il 25 è favorevole anche per le vecchie abitazioni, contrario è il 26 mentre solo il 3 non risponde.