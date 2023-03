Migranti, Boldrini contro Meloni: "Blindiamo l'Afghanistan?". Cosa scorda

25 marzo 2023 a

a

a

Laura Boldrini quando si parla di migranti si accende. Accade a PiazzaPulita nella puntata in onda giovedì 23 marzo. Qui, su La7, la deputata del Partito democratico arriva a raccontare quanto accaduto al Consiglio europeo. Peccato però che lei non fosse presente. "Giorgia Meloni a Bruxelles non chiede la redistribuzione dei migranti e la revisione del regolamento di Dublino per non alterare i suoi rapporti con i suoi partner europei, come Morawiecki e Orban".

"Orrore, infamia, strage di governo": ong, insulti e violenza da Laura Boldrini

A suo dire il presidente del Consiglio "dice solo che bisogna bloccare le partenze, ma cosa facciamo, blindiamo l’Afghanistan?". Eppure la Boldrini dimentica che gli arrivi in Italia sono per la maggior parte ivoriani (2.383), guineani (2.334), bengalesi (1.506) e tunisini (1.286). In ogni caso, di fronte alle accuse della dem, non rimane a guardare Annalisa Chirico. La giornalista, anche lei nello studio di Corrado Formigli, la incalza: "Perché Francia e Germania li vogliono i migranti?".

"Questa è una vergogna". Nave in porto, la Boldrini impazzisce: veleno sulla Meloni

"Sono più disponibili", si limita a rispondere la Boldrini dimenticando ancora una volta le cifre. Lo scontro non finisce qui. L'ex funzionaria dell'Onu se la prende con il governo anche per la tragedia di Cutro: "Bisogna trovare il capro espiatorio. Il decreto Cutro che si accanisce contro lo scafista quando questo è comprovato che è la persona che non ha abbastanza soldi per partire od obbligata a farlo. Il trafficante si guarda bene, sta a casa". Ma ancora una volta a farle barricate ci pensa la Chirico: "Esprimete simpatia verso i trafficanti?". Nessuna risposta se non un elusivo: "Ma cosa sta dicendo?".