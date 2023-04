Sondaggio, M5s in caduta libera: le ultime cifre, Conte ko

01 aprile 2023 a

Non sono buone notizie per il Movimento 5 Stelle quelle che arrivano dai sondaggi. Fratelli d'Italia rimane saldamente al primo posto anche se scende sotto il 30 per cento mentre risale la Lega che arriva al 9,6. Piccolo balzo anche per il Partito democratico che raggiunge il 18,7 per cento. Mentre i grillini vanno a picco. I Cinque Stelle scendono al 15,2 per cento. Segue il Terzo Polo al 9,1 e Forza Italia al 6,9.

E in questo clima, il leader pentastellato Giuseppe Conte, tende la mano al governo. "Siamo pronti a collaborare per evitare che venga sprecato anche solo un euro di quella importante conquista. Quei fondi non sono di Meloni oggi, così come non erano di Conte ieri: sono patrimonio dell’Italia, di ognuno di noi - dice l'ex premier in riferimento al Pnrr -. Esigiamo però trasparenza e risposte adeguate in modo da poter trovare soluzioni e rimedi nell’esclusivo interesse nazionale. Rimbocchiamoci le maniche e vinciamo insieme questa sfida: ne va della credibilità dell’intero sistema-Paese". Eppure il governo vanta ancora grande fiducia. Lo dimostrano i consensi nei confronti di alcuni suoi esponenti.

I numeri della rilevazione da Lab21.01 per Affaritaliani.it si soffermano infatti anche sui ministri. I più amati? Giancarlo Giorgetti, Antonio Tajani e Adolfo Urso. Il titolare dell'Economia, quello degli Esteri e quello del Made in Italy si guadagnano un 53 per cento. Medaglia d'argento (52) per Andrea Abodi e Matteo Salvini. In terza posizione Guido Crosetto, Anna Maria Berinini e Raffaele Fitto.