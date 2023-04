Sondaggio Mentana: che fine fa il Pd. Dove volano Meloni e Salvini

03 aprile 2023 a

a

a

Il sondaggio di Enrico Mentana a Tg La7 fotografa una situazione piuttosto cristallizzata. Da un lato c'è il centrodestra che non si ferma, dall'altro lato il centrosinistra che gioca al travaso di voti tra Pd, 5s e anche Terzo Polo. In sostanza i dtai confermano che l'effetto Schlein non riesce a dare slancio al campo progressista perché se il Pd cresce, i 5 Stelle arrestano la loro spinta. E la prova è arrivata dalle elezioni in Friuli Venezia Giulia dove il candidato di Pd e 5s è stato doppiato da Massimiliano Fedriga confermato alla guida della regione. Fratelli d'Italia secondi i dati Swg torna a crescere e si attesta al 29,7 per cento guadagnando lo 0,1 per cento sulla scorsa settimana. Il Pd non cresce più e si ferma al 20,4 per cento.

I Cinque Stelle perdono lo 0,5 per cento e si attestano al 15,1. La Lega continua la sua cavalcata e raggiunge l'8,4 per cento. In calo (ancora) il Terzo Polo che ora è al 7,8 per cento. Forza Italia tiene al 6,2 per cento perdendo lo 0,2 in sette giorni. Insomma a quanto pare l'effetto Schlein è finito.

FdI "inossidabile", sondaggio-Formigli: ecco le cifre dopo settimane di fango

La propensione alla crescita dovuta all'elezione del nuovo segretario pare si sia arrestata. E in largo del Nazareno ora si teme che il Pd non possa più andare oltre la soglia del 20 per cento. Ma di sicuro va anche sottolineata la caduta del Terzo Polo. Il candidato di Calenda e Renzi alla guida del Friuli Venezia Giulia di fatto è stato doppiato dalla candidata vicina ai No Vax. Una vera e propria umiliazione.