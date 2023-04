Elly Schlein, Marcucci scatena la tempesta: "Prenderò decisione necessaria"

08 aprile 2023 a

a

a

Una vera e propria bomba sul Pd. Dopo il varo della nuova segreteria di Elly Schlein, scoppia la guerra tra le mura del Nazareno. E i primi big minacciano già l'addio al partito e soluzioni drastiche per sfuggire alla virata a sinistra del partito. E a scatenare un vero e proprio terremoto politico sono le parole di Andrea Marcucci a il Foglio: "Avevo detto Melenchon ma il profilo scelto dalla segretaria assomiglia molto anche a quello di Corbyn, le premesse del suo discorso di insediamento, rispetto all’indirizzo politico, sono state rispettate: questa segreteria è totalmente prevedibile nei profili, ed è evidente che l’area riformista moderata è stata marginalizzata e che la linea appare schiacciata verso sinistra".

Poi la botta più pesante: "C’è poi secondo me- continua- un eccesso di attenzione verso l’esterno. Alle primarie l’impressione era che alla neo segretaria fosse giunto un certo supporto da persone che in precedenza non avevano scelto il Pd".Poi l’ex parlamentare dem precisa: "Continuo a osservare e prenderò, se devo, le decisioni necessarie". Insomma ormai il Nazareno è una polveriera pronta a esplodere. Il test delle europee sarà decisivo anche per il futuor della nuova segretaria. E a giudicare dalle ultime regionali all'orizzonte si prevede tempesta.