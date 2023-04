Salvini contro il ministro belga Clerfayat: "Ignorante, scusati e dimettiti"

15 aprile 2023 a

La vergogna è servita. E a servirla è Bernard Clerfayt, ministro belga per l'Occupazione e la Formazione, il quale intervistato in radio ha detto che il basso tasso di occupazione delle donne nella regione di Bruxelles è dovuto al faggo che "seguono un modello familiare mediterraneo, in cui l'uomo lavora e la donna resta a casa per occuparsi dei figli. Siano esse di origine italiana, marocchina o turca".

Un assoluto delirio: se le donne lavorano poco è... colpa della mentalità italiana. Parole che ovviamente hanno sollevato un polverone contro Clerfayt, ministro del Fronte democratico francofono, partito di sinistra liberale, e dal 2001 sindaco di Schaerbeek, comune di Bruxelles ad altissima concentrazione di immigrati.

E tra chi ha voluto rispondere al belga, ecco anche Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, che picchia durissimo contro Clerfayat. Il tutto su Twitter, laddove rilancia una foto del ministro che riporta in calce le sue parole. E il ministro delle Infrastrutture, di suo pugno, aggiunge: "Le donne non lavorano? Colpa del modello mediterraneo di italiane e maghrebine. Ministro belga di una maggioranza di sinistra: chieda scusa e si dimetta, ignorante". Salvini dritto al punto...