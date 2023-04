Lollobrigida? Si rischia l'estinzione, ma al Pd non interessa

Luca Beatrice 19 aprile 2023 a

Il ministro Lollobrigida ha perfettamente ragione: in Italia vanno incentivate le nascite, e dunque aiutate le famiglie, perché i dati sulla proporzione tra natalità e mortalità sono devastanti, 7 a 12. E poi c’è un fatto culturale, per esistere come popolo, nazione, per non perdere la nostra identità e non costringerci nel giro di pochi decenni alla progressiva estinzione c’è bisogno di fare figli.

Chi può non si tiri indietro, e chi non ce la fa trovi nello Stato, nel governo, un alleato, soprattutto quando si tratta di sostenere famiglie italiane per il futuro del Paese. Solo che bastano poche parole per inneggiare allo spettro del fascismo, manco non ci fossero in giro altri governi che in Europa non spingano i propri cittadini a riprodursi. Così, per inciso, lo dice anche la Chiesa ma questo non viene neppure notato. Si, il tema è una cosa seria perché mette alla prova la tenuta sociale di un Paese, la perdita o quantomeno la crisi delle proprie radici, addirittura il rischio estinzione.

Un conto è l’integrazione (difficile), un conto la sconfitta demografica ormai alle porte ed è molto importante che un governo faccia sentire la propria presenza ai cittadini, o quantomeno ci provi. Essere ragionevoli, o giustamente allarmati, vuol dire essere fascisti, perché qualcuno ricorda che durante il fascismo c’era la possibilità di avere famiglie numerose. Ho 4 figli, di età diverse, e so bene che ciò significa mettere in conto sacrifici ma anche molte soddisfazioni e soprattutto aiutare l’Italia a pensare al futuro nella scuola, nella vita sociale, nella cultura.

I nostri figli saranno i contribuenti del domani, non è che possiamo contare sul fatto che solo gli extracomunitari si dedicheranno a pagare tasse e pensioni. Non prendere visione di quanto accade è davvero grave e non è possibile che ogni santo giorno qualcuno sparga la parola fascista ai 4 venti. Soprattutto su ciò che verrà tocca essere più lungimiranti perché la situazione è molto seria. Che poi cosa ne sa Elly Schlein di figli, non è proprio argomento sul quale risulta preparata.