Carlo Calenda: "Ecco le tirocinanti ucraine". E si scatena il delirio...

Rompe con Matteo Renzi, ma non molla Carlo Calenda. Anzi, cerca e trova nuovi innesti per Azione, il suo partito. Naufragata l'idea di un Terzo Polo con Italia Viva, ecco che Calenda guarda al futuro.

L'ultimo annuncio viaggia su Instagram, laddove l'ex ministro scrive: "Kristina e Yelyzaveta sono due ragazze di Kyiv e Kharkiv che hanno iniziato il tirocinio al Senato. Lo avevo promesso ai giovani universitari quando sono andato in Ucraina, sono molto contento di averle qui fra noi", conclude Calenda nel post che potete vedere qui in calce.

Una circostanza che scatena Dagospia, laddove si legge: "Carlo Calenda pubblica una foto su Instagram insieme a due bombastiche ragazze ucraine che ha 'assunto' come tirocinanti ad Azione. E i social si scatenano".

Dunque il sito diretto da Roberto D'Agostino raccoglie alcuni dei commenti più taglianti tra quelli impressi in calce allo scatto: "Carletto furbetto", "Ecco cosa mancava per trasformare il tutto in Forza Italia", "I giovani universitari ti ringraziano". E via discorrendo: i commenti, li potete leggere nel post qui sotto.