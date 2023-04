Boschi contro Travaglio: "Vignetta su Arianna Meloni? La solita vergogna"

20 aprile 2023 a

"Il solito vergognoso stile del giornale di Travaglio che aggredisce le persone e le famiglie": Maria Elena Boschi si scaglia contro il Fatto Quotidiano per la vignetta pubblicata oggi in prima pagina. Nel mirino del vignettista Natangelo ci finisce Arianna Meloni, moglie di Francesco Lollobrigida nonché sorella del premier. Si tratta di un disegno di pessimo gusto, che vede la signora Lollobrigida a letto con un uomo di colore. "Obiettivo incentivare la natalità", è il titolo della vignetta. "Intanto, in casa Lollobrigida...", scrive Nantangelo che ritrae Arianna Meloni con l'amante nero: "E tuo marito?", chiede lui. "Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica", risponde lei.

"Con chi va a letto Arianna Meloni": porcata del "Fatto". La Russa: "Spazzatura" | Guarda

L'obiettivo del quotidiano, insomma, è attaccare il ministro dell'Agricoltura per l'espressione "sostituzione etnica" usata qualche giorno fa. Peccato che per farlo, il giornale di Travaglio tiri in mezzo Arianna Meloni, che con tutta questa vicenda non c'entra proprio nulla. Di qui la difesa della deputata di Italia Viva, che su Twitter ha scritto: "Non condivido una parola di ciò che ha detto Lollobrigida ma questa vignetta del Fatto Quotidiano è disgustosa".

Qui la vignetta di Natangelo per il Fatto Quotidiano

Indignata anche Giorgia Meloni, che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Quella ritratta nella vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con allusioni indegne, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un Governo considerato nemico. E il silenzio assordante su una cosa del genere, da parte di quelli che dalla mattina alla sera pretendono di farci la morale, dimostra plasticamente la malafede della quale siamo circondati.