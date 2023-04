Tajani sulla crisi in Sudan: "140 civili italiani, quando li faremo evacuare"

23 aprile 2023 a

“In Sudan ci sono 140 civili italiani da evacuare": il ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ha detto a Mezz'ora in più, in collegamento con Lucia Annunziata su Rai 3. Dal 15 aprile è in corso una guerra civile in Sudan, che vede scontrarsi due generali e i loro due eserciti. Tutto è iniziato nella capitale Khartoum quando le Forze paramilitari del Supporto Rapido (Rsf) hanno attaccato l'esercito regolare capitanato dal generale Abdel Fattah al Burhan, numero uno del paese dopo il colpo di Stato del 2021.

"Piano d'emergenza pronto". Indiscreto-Meloni, sale la tensione in Sudan

"La situazione è pericolosa - ha spiegato Tajani -. Si tratta di una guerra tra le truppe lealiste e le truppe speciali. Io ho parlato con i due contendenti che hanno assicurato tutele agli italiani. Ho informato la premier Meloni". L'operazione di evacuazione degli italiani, invece, dovrebbe tenersi questa notte: "Lavoriamo per garantire entro la nottata di poter far sì che tutti gli italiani che vogliono partire siano messi in sicurezza", ha dichiarato il ministro degli Esteri. Che poi ha aggiunto: "Il punto di incontro è l'ambasciata che è pienamente operativa e poi ci sono i militari che saranno coinvolti nelle operazioni di salvataggio".

"I nostri connazionali in Sudan sono stati tutti contattati, anche durante la nottata, dall'Unità di crisi del ministero - ha proseguito Tajani -. Sono stati chiamati uno per uno: stanno tutti bene e raggiungeranno la nostra ambasciata. Di più non posso dirvi per ragioni di sicurezza".