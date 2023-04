Meloni, incoronata dalla Cnn: "100 giorni di successi, ma il Pd..."

24 aprile 2023 a

"Un successo": così la Cnn ha definito i primi cento giorni del governo Meloni. L'emittente americana, poi, si è posta un interrogativo: “Il primo ministro italiano fermerà i barconi o saranno loro a fermare lei?”. L'analisi condotta dal principale network televisivo statunitense, comunque, ha evidenziato come la premier italiana abbia dimostrato di ”non essere neanche lontanamente di estrema destra come alcuni avevano temuto” e di essere invece ”un politico bilingue a suo agio tra i leader mondiali”.

La Cnn, inoltre, scrive che Giorgia Meloni ”è riuscita a tenere a bada gli astuti partner della coalizione Matteo Salvini e Silvio Berlusconi nonostante le divergenze sulla guerra in Ucraina”. E non solo: sarebbe riuscita anche a "superare diverse tempeste”, facendo sì che la stabilità del governo non venisse mai messa in discussione.

Quella della Cnn per la Meloni, insomma, è una promozione a pieni voti. La sua vittoria elettorale, sottolinea l'emittente, è stata un momento sorprendente nella politica italiana, soprattutto perché ”è stata la più giovane e la prima donna premier italiana” e anche perché è "la prima leader eletta dal 2011, avendo ottenuto la maggioranza”. Insomma, prosegue la Cnn, ”la gente ha deciso, ha voluto lei e tutto quello che rappresenta”. E ”ora tutti si chiedono se può dare seguito alle sue promesse agli elettori”. Tra queste spicca in particolar modo quella fatta sui migranti. A tal proposito viene fatto notare che la sinistra starebbe facendo di tutto per boicottare le misure d’emergenza prese dall’esecutivo in questo ambito.