Berlusconi, la visita inaspettata: "Bionda, occhiali scuri e mascherina"

24 aprile 2023 a

a

a

Una donna misteriosa ha fatto il suo ingresso intorno alle 12.15 da via Olgettina 60 dell’ospedale San Raffaele di Milano, proprio dove Silvio Berlusconi è ricoverato. Bionda, con mascherina e con il viso coperto da grandi occhiali scuri, stando al Corriere della Sera sarebbe niente di meno di Angela Della Morte, la mamma di Marta Fascina. Angela è da sempre lontana dai riflettori e non ha mai fatto uso di social. Le poche informazioni che si hanno è che la mamma della compagna del Cav è oggi in pensione, ma per tutta la vita ha insegnato lingue alle superiori.

"Lei qui non entra": sconcerto al San Raffaele, chi si presenta dal Cav ricoverato

Da anni è separata dal marito Orazio, anche lui in pensione, che era cancelliere al tribunale di Salerno. Gli ex coniugi hanno comunque mantenuto rapporti amichevoli, ed entrambi hanno condiviso la scelta della figlia di candidarsi con Berlusconi. Alla guida dell’auto che ha portato la Dalla Morte al nosocomio ci sarebbe proprio un uomo con occhiali e mascherina, che sia il padre di Marta?

"Non un solo momento". Marta Fascina, le parole di Confalonieri: ora si capisce tutto...

La donna ha comunque voluto mantenere la privacy e, uscita verso le 13, ai cronisti si è limitata a dire: "Non rilascio dichiarazioni, cosa dovrei dire? Siamo persone semplici". Ricoverato dal 5 aprile scorso per una polmonite come conseguenza di un indebolimento delle difese immunitarie per una leucemia mielomonocitica cronica, il leader di Forza Italia ad oggi sta meglio. A confermarlo la nottata passata tranquilla. Proprio per questo, secondo quanto appreso da fonti sanitarie, non è previsto né oggi né domani un nuovo bollettino medico sulle sue condizioni di salute.