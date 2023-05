Sondaggio, meno tasse a chi fa figli? "Il 72% degli elettori Pd è favorevole"

08 maggio 2023 a

a

a

La proposta del governo di “favorire le nascite tagliando le tasse alle famiglie per ogni figlio in più” ha scatenato non poche polemiche e critiche a sinistra nei giorni scorsi. Ora però si scopre che la maggior parte degli italiani è dalla parte dell'esecutivo e sembra apprezzare quest'idea. Lo certifica il sondaggio Demos illustrato su Repubblica da Ilvo Diamanti. Il parere favorevole a questa misura sarebbe pure piuttosto trasversale, senza differenze sostanziali tra gli elettori dei vari partiti. E questo con buona pace, per esempio, di Laura Boldrini, la quale accolse le indiscrezioni relative alle future mosse del governo bollandole come "roba da Orban".

Nello specifico, le percentuali di consenso alla proposta si attestano al 94% tra gli elettori di Forza Italia, all’82% tra quelli di Fratelli d'Italia e Lega, al 72% tra quelli del Pd e al 60% tra quelli del M5s. Prendendo in considerazione la religione, invece, emerge che praticanti “saltuari” e “assidui” esprimono il 74% del gradimento per il taglio delle tasse in base ai figli mentre i “non praticanti” il 68%.

Infine, per quel che riguarda il dato anagrafico, la percentuale va dal 63% della fascia d’età 30-44 anni al 78% di chi ha 65 anni o più. “Il consenso rilevato al proposito appare molto ampio - ha sottolineato diamanti -. Coinvolge, infatti, il 72% degli intervistati. Senza differenze evidenti fra le diverse componenti considerate”.