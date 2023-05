Meloni e Schlein, un clamoroso abbraccio (lontano dalle telecamere)

10 maggio 2023 a

a

a

"Basta, vi prego... Oggi ho dato, buona serata a tutti": Giorgia Meloni è apparsa esausta davanti ai giornalisti ieri sera, all'uscita da Montecitorio, dopo aver incontrato le opposizioni per discutere di riforme costituzionali. Nel retroscena di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, si legge che un primo botta e risposta ci sarebbe stato con Giuseppe Conte: "Difficile discutere di riforme con un governo che fa queste scelte economiche", avrebbe detto lui. Tagliente la risposta del premier:"Mica ti voglio proporre un inciucio istituzionale".

"Diceva peste e corna di lei. Ma poi...": Renzi confessa, il trionfo della Meloni

Quando poi è arrivato il momento di Elly Schlein e della delegazione dem, la Meloni avrebbe preso da parte la segretaria e le avrebbe parlato per quasi venti minuti. E, al momento dei saluti, tra le due ci sarebbe stato addirittura un abbraccio. In ogni caso, secondo i meloniani, "la premier fa sul serio". E lo dimostrerebbe anche la sua apertura di fronte alla proposta del leader pentastellato di istituire una commissione bicamerale: "Valuteremo, purché non ci siano intenti dilatori", avrebbe detto la presidente del Consiglio.

"Un desiderio smodato": Corrado Formigli, l'ultimo delirio sulla Meloni

A tutti i suoi interlocutori, inoltre, la Meloni avrebbe detto una frase: "Questa è la madre di tutte le riforme". A preoccupare la leader di FdI, però, sarebbe anche un'altra questione. Se da una parte lei si è mostrata disponibile a "esplorare" anche l’idea del premierato, l’unica in grado di convincere una parte di opposizione, dall'altra parte la Lega avrebbe fatto sapere che nel programma di governo si parla solo di elezione diretta del presidente della Repubblica.