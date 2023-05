Massimo Giannini tarocca in prima pagina il sondaggio della Ghisleri

11 maggio 2023 a

a

a

"L'Italia non sceglie il presidenzialismo", titola in prima pagina La Stampa un articolo firmato da Alessandra Ghisleri. Peccato che sia esattamente il contrario. Come la stessa sondaggista direttrice di Euromedia Research, scrive sul quotidiano diretto da Massimo Giannini, sul presidenzialismo, ossia l’elezione diretta del capo dello Stato, è favorevole il 46,6 per cento degli intervistati, mentre è contrario il 36,8 per cento. Non risponde il 16,6 per cento.

Da cosa è terrorizzata Elly Schlein: l'indiscrezione che spiega (quasi) tutto

Se ne deduce che gli italiani scelgono sì il presidenzialismo. Ma Giannini legge il dato al contrario. Tant'è. Tra i favorevoli figurano il 77,5 per cento degli elettori della Lega, il 73,9 per cento di Fratelli d’Italia e il 70 per cento dei sostenitori di Forza Italia. Favorevoli anche i sostenitori di Azione-Italia Viva: il 47,2 per cento dice sì contro il 39,7 per cento che esprime un giudizio negativo. Tra i contrari invece spiccano il 75% degli elettori di Alleanza verdi e Sinistra, seguiti dal 74% di quelli del Pd, dal 54% di +Europa e dal 51,5 per cento del Movimento 5 stelle.

"Puzza di fascismo": Carlo Rossella è tornato comunista: il travaso di bile

Per quel che concerne invece il premierato, ovvero il sistema che consente al presidente del Consiglio di avere più poteri, è favorevole il 42 per cento degli intervistati, contrari il 32,4 per cento, non risponde il 25,6 per cento. Tra i favorevoli il 75 per cento è rappresentato dagli elettori di Fratelli d’Italia, il 67,3 da quelli di Forza Italia e il 55 per cento dai sostenitori della Lega. Anche qui esprimono un giudizio positivo pure gli elettori di Azione-Italia Viva per il 58,5 per cento. Tra i contrari si evidenziano l’84 per cento degli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra, il 62,2 di quelli del Pd, il 58,6 del M5s e il 54 di +Europa.