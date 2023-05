Matteo Salvini, "utero in affitto reato universale: fermare lo squallido business"

11 maggio 2023 a

a

a

Contro l'utero in affitto scende in campo Matteo Salvini. Il leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, infatti, lancia la sua campagna per rendere la pratica un reato universale, rimarcando come "donne e bambini non sono in vendita".

E così, il leghista lancia una raccolta firme a favore della proposta. L'annuncio viaggia sui social, dove Salvini spiega: "Sabato e domenica, in occasione della Festa della Mamma, raccoglieremo le vostre firme in più di 500 gazebo in tutta Italia per sostenere una battaglia storica della Lega, già avviata in Parlamento", ricorda.

"A chi date lezioni?". Meloni insultata, ci pensa Salvini: schiaffo alla Francia

Presentando l'iniziativa, il vicepremier aggiunge: "Quando si sfrutta una mamma e se ne vende il bambino per soldi non è più una questione di destra o sinistra, ma di etica, giustizia e umanità. Per questo, è nostro dovere fermare lo squallido business miliardario dell’utero in affitto, una pratica che vogliamo diventi reato universale, perseguendo anche chi lo commette all'estero". Quindi l'invito a diffondere il messaggio e a "far sentire la vostra voce" firmando a sostegno dell'iniziativa online. L'impegno di Matteo Salvini, insomma, è chiarissimo.