Rai, via libera alle nomine: Chiocci al Tg1. Chi vota contro

Via libera a maggioranza del Cda Rai per le nomine di Gianmarco Chiocci alla direzione del Tg1 e Antonio Preziosi alla direzione del Tg2. Conferma di Mario Orfeo al Tg3, l’arrivo di Francesco Pionati al Gr e Jacopo Volpi a RaiSport. Disco verde dunque al pacchetto di nomine a direzioni di testate e generi proposto dal neo amministratore delegato Roberto Sergio. Tuttavia non c’è stata unanimità tra i consiglieri. La presidente Marinella Soldi - che era la "quota rosa" di Mario Draghi - ha votato contro il pacchetto sulle testate, così come Francesca Bria (area Pd), mentre Alessandro Di Majo (Cinque stelle) si è astenuto.

Come da anticipazioni della vigilia, l’ad ha anche comunicato le nomine ai vertici di alcune direzioni di genere, sulle quali il parere del Cda non è vincolante: Marcello Ciannamea diventa direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone dell’Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini dell’Approfondimento e Adriano De Maio della direzione Cinema e Serie Tv, Monica Maggioni dell’Offerta informativa, Stefano Coletta della Distribuzione, Nicola Rao della direzione Comunicazione. Inoltre Simona Sala diventa direttrice di Radio 2. Mentre Francesco Giorgino dirigerà l’Ufficio Studi. Confermati invece Silvia Calandrelli a Rai Cultura, Maria Pia Ammirati a Rai Fiction, Luca Milano a Rai Kids ed Elena Capparelli a RaiPlay e Digitale. Andrea Vianello infine va a dirigere la Tv di San Marino. Rinnovati anche i vertici di Rai Com con Sergio Santo che sarà il nuovo amministratore delegato e Claudia Mazzola presidente. Per Rai Cinema, infine, confermati Paolo Del Brocco come ad e Nicola Claudio presidente.