Berlusconi in ospedale, il messaggio del leader di sinistra: "Senza te..."

Silvio Berlusconi è tornato più in forma che mai. Dopo il ricovero al San Raffaele di Milano, il leader di Forza Italia è finalmente tornato a casa e sta lavorando "per recuperare le forze". E anche se "qualcuno" lo aveva dato per finito, "si è decisamente sbagliato. Anzi, com’è noto, questi infortuni allungano la vita". Intervistato dal Quotidiano Nazionale, l'ex premier racconta un retroscena su un messaggio inaspettato il cui mittente rimane un mistero. A inviarglielo "un noto leader di sinistra. Il nome non lo faccio per non metterlo in imbarazzo. Mi ha scritto queste parole: 'Io l’ho sempre combattuta e continuerò a combatterla. Ma la politica italiana non sarebbe la stessa se lei smettesse di occuparsene. Si aprirebbe un vuoto incolmabile per la democrazia. Per questo le auguro di tornare presto'". Insomma, un'ammissione clamorosa.

Chi invece non ha sorpreso è Marta Fascina. La compagna del Cav gli è sempre stata vicina. "È stata davvero il mio angelo custode - ammette -. Del resto, con i suoi lunghi capelli biondi ha davvero le sembianze di un angelo. Se avessi avuto bisogno di una prova del suo amore incondizionato – ma non ne avevo alcun bisogno – l’avrei avuto in queste settimane. Ed è un amore totalmente ricambiato. Questo però non ha nulla a che fare con la sua passione politica. Marta e io parliamo ovviamente spesso di politica, ma sono due piani davvero distinti".

Nonostante gli impegni di Berlusconi siano meno fitti in questi giorni, il Cav dimostra di avere sempre un occhio di riguardo per l'attualità. Da qui la necessità di lanciare un messaggio agli alluvionati dell'Emilia-Romagna. "Per ora mi sembra che il governo sia intervenuto con assoluta rapidità e con adeguate risorse. Ora l'importante è che la burocrazia non rallenti la fase della ricostruzione. Bisogna concentrarci su questo. Lo meritano le popolazioni della Romagna e dell'Emilia che di fronte alla catastrofe hanno dimostrato grande senso civico e voglia immediata di ripartire".