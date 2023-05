Elly Schlein, la De Micheli bombarda: "Non contiamo più niente", caos Pd

30 maggio 2023 a

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha rinviato la missione prevista oggi e domani a Bruxelles, mantenendo l’incontro, in modalità online, con la delegazione degli europarlamentari Pd. Primo segno dello sbandamento dem dopo la batosta incassata ai ballottaggi e alle Comunali di domenica e lunedì. Una botta che apre il prcesso contro la segretaria dentro le mura del Pd e che scatena ovviamente la guerra del Pd "perdente" contro la fazione che ha vinto la sfida per il Nazareno.

E come riporta il Corriere della Sera, sono le parole di Paola De Micheli a inquadrare perfettamente cosa è successo dentro le mura del Pd a guida Schlein: "Il risultato elettorale era prevedibile. Fuori dai palazzi, dalle redazioni dei giornali e dai centri storici radical chic noi non esistiamo. Ma ti pare che uno prudente come Possamai avrebbe potuto dire a Elly di non venire a Vicenza a fare comizi con lui se non fosse stato più che necessario?".

Poi c'è chi si sfoga in modo più duro, come Lorenza Bonaccorsi: "È stata una débacle in senso figurato. Una disfatta, una sconfitta clamorosa". Durissimo anche il commento di Andrea Orlando: "Sul territorio abbiamo l’esigenza di costruire un partito, abbiamo problemi di selezione della classe dirigente". Insomma nel Pd ormai è tutti contro tutti. E a poco serve la vittoria di Possamai a Vicenza, l'unico trionfo che proprio la Schlein non può intestarsi.