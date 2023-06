Schlein, Dario Nardella: "Lo sanno tutti...". Pd, è finita?

01 giugno 2023 a

"La sconfitta è chiara, e non ci si può certo consolare con il fatto che stiamo assistendo a una crisi delle sinistre di governo in tutta Europa, non solo in Italia": Dario Nardella lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera a proposito delle ultime amministrative, il cui esito è stato disastroso per i dem. I motivi della disfatta, secondo il sindaco di Firenze, sarebbero tanti.

"Dobbiamo imparare la lezione", ha aggiunto Nardella. Che poi è sceso nei dettagli: "La lezione è che noi non dobbiamo mai smettere di essere un partito che fa dei contenuti e del rapporto con i cittadini la propria filosofia". Al momento, però, la sostituzione della Schlein non sarebbe nemmeno contemplata: "Se una squadra di calcio, per evitare la retrocessione, cambia l’allenatore in corsa, è impensabile che dopo poche partite possa essere subito da scudetto. Serve tempo". Pieno sostegno da Nardella, insomma, nonostante lui non abbia sostenuto la segretaria durante le primarie.

Il primo cittadino di Firenze ha spiegato che "la sconfitta c’è ma va utilizzata in modo costruttivo, non aprendo una stagione di tensioni. Non possiamo vivere in un congresso permanente". Su Schlein, in particolare, ha detto: "Credo che Schlein possa essere allo stesso tempo radicale nei contenuti, senza essere ideologica, e inclusiva nei metodi". Poi qualche suggerimento: "Da qui alle Europee sarà importante unire le forze dei sindaci democratici, che sanno coniugare pragmatismo e ideali, alla segreteria nazionale. Dobbiamo recuperare la sintonia con il popolo". E infine: "Siamo all’ultima spiaggia. E questa volta lo sanno anche i maggiorenti che stanno a Roma".