Supermedia sondaggi, Pd cola a picco: quanto perde la Schlein

Silvio Berlusconi è scomparso tre giorni fa e dunque è ancora presto per capire quali siano stati gli effetti della sua morte sulle intenzioni di voto. Tuttavia, qualcosa inizia a muoversi, come si vede nella Supermedia dei sondaggi YouTrend/Agi. In particolare, si registra qualche movimento sia tra i partiti maggiori sia tra quelli che si aggirano intorno alla soglia di sbarramento del 3%. Basti pensare, ad esempio, che Italia Viva di Matteo Renzi ha nuovamente superato l’alleanza Verdi/Sinistra.

Resta saldamente al primo posto Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che, nonostante un calo dello 0,2% rispetto alla Supermedia di due settimane fa, è al 28,8%. A seguire il Partito Democratico di Elly Schlein, che invece perde lo 0,4 e scende al 20,2%. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 15,8% (+0,1). Subito dopo ci sono la Lega di Matteo Salvini al 9,2% (+0,2) e Forza Italia al 7,3% (+0,2). Se Azione di Calenda scende dello 0,2, attestandosi ora al 3,9%; Italia Viva invece sale dello 0,2 e arriva al 3,2%, superando Verdi/Sinistra al 2,9% (-0,2).

Infine troviamo +Europa al 2,5% (+0,4); Italexit stabile al 2,2%; Unione Popolare all'1,5% (+0,3) e Noi Moderati all' 1,1% (+0,1). Per quanto riguarda le coalizioni, continua il dominio del centrodestra. Mentre la coalizione guidata da Giorgia Meloni, con un +0,2, è al 46,3%; il centrosinistra invece perde lo 0,2 e scende al 25,6%. A seguire ci sono il M5S al 15,8% (+0,1); il Terzo Polo al 7,1% e Italexit al 2,2%.