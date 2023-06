Giuseppe Conte, la corsa disperata: "Dategli da bere poveraccio", il video virale

19 giugno 2023 a

a

a



Una corsa a perdifiato stile "momenti di gloria", quella di sabato di Giuseppe Conte per le vie di Roma. Solo che al posto dell'indimenticabile colonna sonora di Vangelis, epica e struggente, il leader del Movimento 5 Stelle è stato accompagnato da una raffica di pernacchie e risate social.

Su Twitter è diventato virale il video pubblicato dalla piattaforma Local Team che ritrae l'ex premier, in camicia bianca d'ordinanza con le maniche arrotolate, scapicollarsi per risalire il corteo dei grillini contro la precarietà, superare di slancio giornalisti, fotografie cameraman che erano in testa e con fare drammatico frapporsi tra i flash e i partecipanti. Il servizio di sicurezza lo scorta, insieme a un paio di collaboratori in evidente debito d'ossigeno.

Arrivato davanti alla stampa, urla "fermi fermi fermi!", e poi "indietro, indietro". Il tutto con "la massima concentrazione" di cui qualche anno fa parlava l'ex ministro Danilo Toninelli. "Dietro al presidente, dietro! Calma!", gridano gli organizzatori non rendendosi conto che intorno non c'è alcuna calca. Una signora, dal tono concitato, urla a qualcuno: "Dategli da bere poveraccio! Dategli da bere, caz***o, fatelo respirare!". E lui, Giuseppe, con un filo di voce, riprende i giornalisti: "Ragazzi, non vi mettete in faccia a me. Farete mille foto, le foto le fate se ci fate camminare".