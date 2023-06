Covid, l'annuncio di Tommaso Foti: "Tutto pronto per la Commissione d'inchiesta"

24 giugno 2023 a

a

a

Arriva la commissione d'inchiesta sul Covid. Ad annunciarlo è Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: "Come abbiamo più volte denunciato in piena emergenza Covid, alcune ignobili speculazioni e truffe - tentate o realizzate - hanno contraddistinto quella drammatica emergenza, a partire dalle mascherine. Oramai da mesi le nostre denunce trovano riscontri in più filoni d’inchiesta della magistratura. Superato il tentativo di una parte dell’opposizione - 5Stelle e PD - di boicottare, anche con tattiche ostruzionistiche, l’iter della proposta di legge volta ad istituire la Commissione di inchiesta sul Covid, essendo nelle condizioni dettate dal Regolamento per poterlo fare, nella riunione dei capigruppo della Camera di mercoledì chiederemo che si passi alla votazione degli emendamenti e del provvedimento in questione. Sarà anche l’occasione per verificare se coloro che fino ad oggi l’hanno contrastata convengano o meno sulla istituzione di una Commissione che vuole accertare cosa sia realmente accaduto nel lungo e tormentato periodo della pandemia e se, mentre innocenti morivano, vi fossero spregiudicati che si arricchivano ai danni dello Stato".

Parole molto chiare quelle di Foti che di fatto aprono la strada a un approfondimento chiaro su quanto accaduto nei mesi e negli anni in cui il Paese ha dovuto far fronte con la pandemia. Su questo punto è intervenuta anche il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli: "Il nostro capogruppo Tommaso Foti ha confermato che mercoledì, in conferenza dei capigruppo, verrà chiesta un’accelerata dei lavori in Aula per la Commissione d’inchiesta sul Covid, fortemente voluta da Fratelli d’Italia. Sarà questa l’occasione di chiarire definitivamente chi è favorevole o meno all’istituzione della stessa. Anche alla luce delle ultime inchieste preoccupanti della Magistratura, che hanno portato all’arresto dell’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, grazie alla Commissione finalmente tutti potranno sapere se qualcuno ha lucrato o meno sulla pandemia e sul dolore degli italiani".