Codice della Strada, ecco la safety car come in Formula 1: cosa cambia

Via libera, ieri in Cdm, al nuovo codice della Strada voluto da Matteo Salvini: diciotto gli articoli del decreto, che prevede test salivari per le droghe, la sospensione della patente per chi guida usando il cellulare e la revoca della patente a vita per chi viene beccato a guidare in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti più di una volta. Ma non è tutto. Perché nel testo spunta anche la safety car. Di cosa si tratta? Di un mezzo che, in caso di incidenti, potrà entrare in strada per rallentare il traffico ed evitare nuovi tamponamenti.

Salvini, nuove regole alla guida: patente e non solo, ecco cosa cambia

Tra le novità, poi, ci sono anche lo stop all’auto da 7 a 15 giorni per chi ha meno di 20 punti sulla licenza di guida ma passa col rosso, va oltre i limiti di velocità o non ha la cintura. Regole più dure pure per chi utilizza il monopattino: casco obbligatorio, targhe e assicurazione. Dopo il via libera di ieri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti spera di vedere il decreto approvato dal Parlamento entro l’autunno. L'obiettivo, come il vicepremier stesso ha spiegato, è "rendere le strade più sicure, proteggere gli utenti più deboli della strada, come i ciclisti e i motociclisti, e razionalizzare la giungla normativa nonché dare regole per la nuova mobilità".