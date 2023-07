In Onda, Elly Schlein e il sondaggio di Mentana: cosa non torna

03 luglio 2023 a

Elly Schlein ospite a In Onda, il talk show estivo di La7. In apertura di puntata Marianna Aprile introduce così la segretaria del Pd: "Non c'è serata migliore per ospitare la segretaria del Pd, come ha detto Enrico Mentana, i sondaggi premiano la sua guida dem". Non si sa su quale tg fosse sintonizzata Marianna Aprile, ma di fatto nella rilevazione andata in onda questa sera, 3 luglio, il Pd per Swg perde lo 0,2 per cento. Un modo un po' originale da parte degli elettori per "premiare" la Schlein e la sua segreteria.

Certo, nel corso del Tg, Mentana ha mostrato un altro sondaggio in cui viene posta una domanda agli elettori: "Secondo lei, in futuro, il Pd cosa dovrebbe fare?". Per il 64 per cento i dem dovrebbero "avvicinarsi al Movimento Cinque Stelle e stringere un'alleanza che possa essere competitiva con il centrodestra". Per il 26 per cento il Pd dovrebbe restare distante dai Cinque Stelle. Ma questi dati di certo non "premiano" la segretaria del Pd.

Anzi, ricordiamo alla Aprile, che nel settembre del 2022, alle elezioni il Pd era al 19 per cento. Oggi, numeri alla mano è al 19 per cento. Di fatto l'effetto-Schlein vale l'1 per cento. Davvero poco per una leader che avrebbe dovuto rilanciare il Partito democratico. Poi, dopo il blocco pubblicitario, viene svelato l'arcano: c'è un altro sondaggio di Swg in cui il 64 per cento degli elettori dem giudica positivo il lavoro della Schlein alla guida del partito. Peccato però che tutto ciò non si riversi nelle intenzioni di voto e non appassioni per nulla chi non vota Pd ma si riconosce nei colori della sinistra. Insomma c'è qualcosa che non torna in questo "plebiscito" pro-Schlein che ha spostato un punto dalle ultime elezioni...