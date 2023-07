Matteo Salvini, Tar contro la Cgil: sciopero, bocciato il ricorso

14 luglio 2023 a

"Il Tar che boccia il ricorso della Cgil è l’ennesima conferma della ragionevolezza e della correttezza del provvedimento del vicepremier e ministro Matteo Salvini che ha dimezzato la durata dello sciopero dei ferrovieri, permettendo a un milione di lavoratrici e lavoratori di non perdere un’intera giornata": lo si legge in una nota del Ministero dei Trasporti. Il riferimento è allo sciopero dei treni proclamato ieri, giovedì 13 luglio. Sciopero che sarebbe dovuto durare un giorno intero e che poi è stato dimezzato dopo l'intervento di Salvini.

La decisione del ministro, però, ha fatto infuriare le sigle sindacali, che così hanno deciso di fare ricorso, oggi bocciato. "Ricorsi e insulti non mi fermano o spaventano - ha commentato Salvini - adesso conto che aziende e sindacati trovino un accordo che manca da troppo tempo. E settimana prossima lavoreremo sul tema taxi, sempre seguendo i principii di buonsenso, rispetto e garanzia per i cittadini, che non possono aspettare ore e ore sotto il sole in troppe città italiane".

A chi lo ha attaccato per la decisione di dimezzare lo sciopero di ieri, Salvini ha risposto: "Sono gli italiani, i lavoratori e le lavoratrici che hanno bocciato una pretesa assurda della Cgil e dei sindacati di bloccare per 24 ore tutta Italia. Non abbiamo cancellato il diritto allo sciopero, lo abbiamo semplicemente ridotto a 12 ore per permettere alle persone di tornare a casa dopo il lavoro". Infine, sullo sciopero degli aerei di domani, sabato 15 luglio, e sull'eventuale ipotesi precettazione, ha dichiarato: "Conto sul buon senso di tutti".