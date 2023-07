Daniela Santanchè, il blitz della sinistra: "assalto" al Twiga, scoppia il caso

15 luglio 2023 a

"Assalto” al Twiga, il locale di Daniela Santanchè, ministro del Turismo. Oggi pomeriggio, dalle ore 17, Rifondazione comunista - nell’ambito della mobilitazione di tre giorni per un salario minimo di almeno 10 euro promossa da Unione Popolare in varie città e località turistiche del Paese- si radunerà a Marina di Pietrasanta per un presidio e una raccolta firme. La scelta della location non è casuale, visto che si tratta, almeno a seconda dei contestatori, di una «concessione di una ministra che mentre insultava i percettori di reddito di cittadinanza prendeva i fondi dello Stato e non pagava i dipendenti facendoli figurare in cassa Covid mentre lavoravano». Rifondazione comunista intende «attirare l’attenzione su un settore, il turismo, in cui il fenomeno dei bassi salari si unisce a una abnorme diffusione della precarietà, del lavoro nero e grigio». Da qui le rivendicazioni per una «proposta di salario minimo che metterebbe fine alla piaga del lavoro povero».