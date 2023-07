Carlo Calenda dà un party a Capalbio? "Durante i bagordi...": mister Azione smascherato

19 luglio 2023 a

a

a

Si festeggia a casa Calenda. Il leader di Azione ha dato un party nella sua abitazione di Capalbio. E, stando ai retroscena, Carlo Calenda si sarebbe letteralmente scatenato in pista. L'europarlamentare, aggiunge poi il settimanale Chi, festeggiava anche la new entry nel suo partito dell’assessore Alessio D’Amato.

"Mi sembra che...". Calenda, clamorosa bomba su Renzi: la "proposta indecente" dell'ex premier

"È passato un mese da quando ho sollevato il problema di un Pd troppo schiacciato sulle posizioni dei Cinquestelle. Un mese di silenzio assordante in cui non ho ricevuto risposte. Per questo ho dovuto prendere atto che per me, in quel Pd, non c'era più spazio", ha detto Amato giustificando il suo cambio di casacca. Eppure ai dem l'annuncio non è andato molto giù, tanto che è dovuto intervenire lo stesso leader di Azione.

"Nuovi ingressi, ce ne saranno altri". Calenda, inizia il terremoto a sinistra

"Io non ho fatto calcio mercato. Schlein è stata votata per contendere i voti a M5s, è chiaro che questo rende orfana" l'area riformista. Basterà a placare gli animi? Sembra di no. Almeno non per Goffredo Bettini. "Alessio D'Amato, a mio giudizio, ha fatto un grave errore politico a lasciare il Pd per passare con Calenda. La sua lunghissima storia di militante, amministratore e dirigente della sinistra italiana contrasta radicalmente con questa scelta, seppure, dalle sue parole, si evince la determinazione di restare nel campo del centrosinistra, contribuendo al rafforzamento della cosiddetta 'ispirazione riformista'", ha detto il dirigente nazionale dem.