Licia Ronzulli confessa: "Renzi in Forza Italia? Perché no"

Siamo a In Onda, nello studio della trasmissione de La7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese. La puntata è quella di giovedì 20 luglio. Ospite in studio ecco Licia Ronzulli, esponente di spicco di Forza Italia. E la Ronzulli ragiona sul futuro del partito azzurro, ora che Silvio Berlusconi non c'è più. "Noi stiamo ricevendo telefonate di persone che si vogliono iscrivere, richieste di iscrizione", rivela rimarcando quanto l'appeal per i forzisti resista. Eccome.

Ma a quel punto ecco inserirsi la Aprile, con una battuta che si riferisce alle "telefonate" di chi vuole iscriversi: "Matteo da Firenze?", la butta là sorniona, lampante il riferimento a Matteo Renzi. E, clamoroso ma vero, Ronzulli risponde: "Potrebbe essere". A quel punto Telese va in brodo di giuggiole, applaude la battuta della Aprile e rimarca come la conferma della Ronzulli sia senza ombra di dubbio una notizia. E Licia riprende: "A parta la battuta, le faccio una battuta: se Renzi decide di passare in maggioranza e di aprirsi... perché no?". "Ci sarebbe compatibilità politica?", chiede la Aprile: "Se sposano il nostro programma è evidente".

Insomma, conferme su conferme. "Potrebbe esserci Renzi in Forza Italia?", chiede ancora Telese. E solo a questo punto, Ronzulli si spende in una (lieve) frenata. "Sto sposando il periodo ipotetico della realtà. Noi apriamo, nel nostro partito è entrato Chinnici, arrivava dal Pd. Vuol dire che aveva le qualità necessarie e che aveva deciso di sposare il nostro manifesto politico. Se Renzi decide di diventare un forzista... Lui deve capire cosa vuole fare da grande", conclude sibillina Licia Ronzulli. Vuoi vedere che...

