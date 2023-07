Licia Ronzulli, panico a In Onda: suona l'allarme di casa, stop alla diretta

21 luglio 2023 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino alla serata di ieri, giovedì 20 luglio. Siamo a La7, negli studi di In Onda nella sua versione "extended" che occupa tutta la prima serata.

A dirigere le operazioni la consueta coppia di conduttori, ossia Marianna Aprile e Luca Telese. In studio si dibatte sul salario minimo, la misura proposta dal M5s e ora sostenuta a gran voce dal Pd di Elly Schlein. Le ospiti sono Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa e a favore della misura, e Licia Ronzulli di Forza Italia, schierata dal lato opposto

"Un successo della Meloni": l'insospettabile fa rosicare i "compagni" de La7 | Video

Il dibattito è acceso. Parla la Cuzzocrea: "Si salta da un minimo...". Poi il suono di una sirena, di un allarme, un suono forte e penetrante. La Cuzzocrea si ferma con gli occhi sbarrati verso la Ronzulli. Già, a suonare è il suo telefonino. "Suono...", afferma la forzista. Ma non è la suoneria. Infatti, la Ronzulli spiega: "È l'antifurto di casa, quindi mi devo preoccupare". Quindi, un sorriso a denti stretti. A quel punto Marianna Aprile lancia la pubblicità: "La ringraziamo per essere stata qui con noi e anche per l'alert", afferma ironica. Falso allarme? Chissà...

In Onda, in diretta suona l'allarme della Ronzulli: qui il video