Carola Rackete "spaventa gli elettori": fatta fuori a tempo record?

Carola Rackete in politica? Pare che la sua eventuale candidatura alle Europee 2024 non entusiasmi nessuno. In Germania l'estrema sinistra si sarebbe spaccata sulla discesa in politica dell'attivista, addirittura si sarebbero scatenati dei malumori all'interno del partito ultraprogressista Die Linke, quello per il quale la 35enne ha annunciato di voler correre. A dimostrarsi particolarmente contrario è stato Klaus Ernst, parlamentare della Linke. Secondo lui, la proposta di candidare la giovane, "che non è affiliata al partito, dimostra ulteriormente l'ottusità della leadership politica".

La candidatura della Rackete per ora è stata solo annunciata: bisognerà aspettare il congresso del prossimo novembre per una eventuale conferma, che ora comunque appare più lontana che mai. Nel partito ultraprogressista, in molti avrebbero criticato il fatto che l'attivista, dopo l'annuncio della propria discesa in campo, avrebbe tenuto una conferenza stampa "con posizioni difficilmente compatibili con il programma della Linke".

I sostenitori dell'ex capitana della Sea Watch 3 hanno risposto a Klaus Ernst accusandolo di rappresentare l'ala "sovranista" del partito. La Rackete e il parlamentare, comunque, hanno avuto dei contrasti anche in passato: già nel 2021 l'attivista aveva criticato la nomina di Klaus Ernst alla presidenza della Commissione per la protezione del Clima. "Rackete sarebbe più che altro uno spavento per gli elettori e un regalo per l'ultra-destra dell'Afd", ha detto al Tagesspiegel il deputato della Linke Alexander Ulrich.