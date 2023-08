Sondaggio YouTrend, godono Meloni e centrodestra: "Non è cambiato quasi nulla"

11 agosto 2023 a

Il governo può dormire sonni tranquilli. Il centrodestra resta saldamente davanti a tutti i sondaggi. Lo conferma Lorenzo Pregliasco di YouTrend. Nei numeri snocciolati in collegamento con L'Aria Che Tira su La7, Fratelli d'Italia vanta ancora il primo posto. "FdI è poco sotto il 30 per cento, al 29. Un pochettino sopra al dato delle Politiche del 25 settembre, per il resto gli altri partiti sono in linea". Insomma, da quando Giorgia Meloni è premier non solo il suo partito non ha perso consensi, anzi, ne ha guadagnati di nuovi. A seguire - nella supermedia di venerdì 11 agosto - il Pd che segna il 20,1 per cento e il Movimento 5 Stelle al 16.

"La situazione assomiglia molto al risultato delle Politiche con una piccola variazione di Forza Italia". Preceduti dalla Lega (che raggiunge il 9,2 per cento), gli azzurri scendono al 7,4 per cento. "Cala anche il Terzo Polo - prosegue Pregliasco - che dopo la divisione tra Carlo Calenda e Matteo Renzi viene considerato diversamente". E infatti Azione si piazza al 3,7 mentre Italia Viva al 2,9. Tra i partiti minori anche Verdi/Sinistra italiana (3,2), +Europa (2,3) e Italexit (1,9).

"Il quadro è cristallizzato perché per l'opinione pubblica non ci sono stati degli stravolgimenti, nonostante le tante cose successe, tali da cambiare in modo netto l'orientamento di voto". Il risultato? "Questo è uno scenario che sorride al centrodestra. Finché il quadro rimane questo, è chiaro che la coalizione al governo è nettamente favorita". E questo vale anche per le amministrative.