Carlo Nordio, "Non vi illudete": tre parole per stroncare la sinistra

14 agosto 2023

"Ho annunciato ispezioni nei casi di fughe di notizie e di diffusioni di intercettazioni riservate, che per fortuna in questi mesi sono diminuite. Forse anche per effetto di questa deterrenza, che evidentemente funziona": il ministro della Giustizia Carlo Nordio lo ha detto al Corriere della Sera, rispondendo a chi lo ha definito un "castigamatti" dei pm. "Pensare che un ministro che per 40 anni è stato un pm diventi un “castigamatti” dei suoi colleghi è quantomeno bizzarro", ha poi aggiunto Nordio.

Il ministro ha smentito anche le voci di presunti dissidi all'interno della maggioranza. "Capisco che la politica sia insidiosa e talvolta crudele, ma ritengo puerile che si inventino contrasti inesistenti, nella vana speranza di farci innervosire o magari litigare". Sul suo rapporto con Giorgia Meloni ha rivelato: "Con la premier siamo in sintonia perfetta e ci sentiamo regolarmente". Smentite anche le voci di sue possibili dimissioni: "Sono il riflesso pavloviano di chi teme le riforme che stiamo elaborando. In latino si dice putant quod cupiunt. In inglese è un wishing thinking. Non si illudano. Le riforme le faremo, come da cronoprogramma".

Tra le riforme c'è sicuramente quella della prescrizione: "La riporteremo nell’ambito del diritto sostanziale come causa di estinzione del reato e non di improcedibilità: soluzione, quella della riforma della ministra Cartabia, che ha creato enormi difficoltà applicative", ha spiegato Nordio. Infine sulle intercettazioni è stato netto: "Ho sempre detto che sono indispensabili alle indagini, soprattutto nei reati contro la sicurezza dello Stato, la pubblica incolumità e anche nella lotta alla corruzione. Io stesso ne ho fatto ampio uso nell’inchiesta sul Mose che ho coordinato. Ma tre cose sono intollerabili. Che siano effettuate a strascico, cioè sperando di trovare qualcosa, magari contro un soggetto individuato: purtroppo le più numerose. Che abbiano costi insopportabili e del tutto fuori controllo, mentre ogni Procura dovrebbe avere un budget da gestire, come per le altre risorse umane materiali e finanziarie. E, più importante di tutte, che vengano selezionate, pilotate e diffuse illecitamente, compromettendo l’onore dei cittadini, anche non indagati".