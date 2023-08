Giorgia Meloni, vertice con Salvini in masseria: cosa si sono detti

21 agosto 2023 a

La domenica appena passata Giorgia Meloni l'ha trascorsa lavorando. La premier, infatti, ha incontrato Matteo Salvini nella masseria pugliese in cui sta trascorrendo le vacanze. Nel retroscena del Corriere della Sera, si legge che i temi sul tavolo sono stati diversi, dalla manovra alla tassa sulle banche, dal caro benzina ai migranti. Il vertice sarebbe durato circa quattro ore, dalle 15 alle 19.

Per il resto, in questi giorni di vacanza la presidente del Consiglio starebbe cercando di evitare occasioni pubbliche. Fa eccezione solo il video di auguri a una coppia che si era appena sposata a Ceglie Messapica. Stando a recenti indiscrezioni, tra l'altro, pare che la Meloni possa decidere di lasciare la Puglia in anticipo per godersi le ultime giornate di vacanza all’isola d’Elba o forse in barca.

Intanto, è stato apprezzato lo scatto in cui la premier porta in tavola i granchi blu. A immortalarla il ministro e cognato Francesco Lollobrigida. "Oggi mangiamo granchio blu, eccezionale", ha scritto sui social. La foto arriva proprio mentre si discute di questa specie infestante, che alcuni pescatori considerano aggressiva verso l’ecosistema marino. Proprio per questo il governo ha messo a disposizione quasi tre milioni, così da contenerne la diffusione. Coldiretti ha fatto sapere di aver apprezzato "la decisione di Meloni e famiglia di combattere il granchio a tavola".