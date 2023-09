Generale Vannacci, la stoccata di Salvini: "Libertà prima di tutto"

06 settembre 2023 a

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ospite di Non Stop News -su Rtl 102.5 - ha parlato sulle voci riguardanti una possibile candidatura per Roberto Vannacci, il generale al centro della polemica per le idee espresse nel suo libro Il mondo al contrario. “Non ho mai incontrato Vannacci né ho mai proposto la sua candidatura alle europee. Mi sono impegnato a leggere il libro e lo farò, e ci saranno dei passaggi che condividerò e altri che non condividerò".

Sul tema dell'omosessualità, il segretario della Lega ha voluto chiarire una volta per tutte quale sia la sua posizione. "L’omosessualità non è una cosa contro natura. Nel 2023 - ha spiegato Salvini - non accetto discussioni sulla natura e sessualità, ma la libertà viene prima di tutto per me. Non penso che Vannacci sia il problema, il linciaggio è sbagliato".

Il vicepremier ha parlato anche della strage di Brandizzo, costata la vita ai cinque operai che lavoravano sui binari, finiti travolti da un treno. "Quello che posso garantire - ha dichiarato Salvini - è che chi ha sbagliato pagherà se verrà confermato quello che sta emergendo dalle telecamere. Non si può lavorare sui binari se ci sono treni in movimento. Purtroppo poi c’è il fattore umano che non è controllabile dalle norme, dai ministri che in questo caso evidentemente ha portato a una strage", ha poi aggiunto.