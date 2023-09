Caivano, il CdM: niente stretta sui siti a luci rosse, tutti i dettagli

07 settembre 2023 a

a

a

Nel Dl Caivano, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, non ci sono il divieto o la limitazione di accesso per i minori ai siti pornografici. Il governo conferma le indiscrezioni sulla nomina di Fabio Ciciliano come commissario alla riqualificazione del Comune alle porte di Napoli, un delle più importanti piazze di spaccio d'Italia. Testo in aggiornameneto.







In diretta la conferenza stampa sui provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri n. 49 https://t.co/Qnppn2VPT9 — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) September 7, 2023

MANTOVANO: "MODELLO CAIVANO DA REPLICARE"

Il decreto contro il disagio giovanile "prende spunto dalla visita del governo a Caivano dopo il terribile fatto di cronaca: vogliamo individuare un modello di intervento che varrà nell'immediato per Caivano ed in seguito anche per altre aree particolarmente degradate". Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. Il decreto "individua un metodo di intervento che non considera solo la piaga della criminalità minorile ma anche l'offerta di qualcosa di positivo e alternativo alla strada e allo spaccio", ha aggiunto il sottosegretario. "Il I articolo" del cosiddetto Dl Caivano "prevede una struttura commissariale con a disposizione 30 milioni di euro per un primo intervento di risanamento del territorio e il passo prioritario sarò il ripristino del centro sportivo" Delphinia, che era un "fiore all'occhiello del territorio", teatro dello stupro di gruppo delle due cuginette di 10 e 13 anni che ha riacceso i riflettori sul Parco Verde.

NORDIO: "INTERVENTI SULLA RESPONSABILITA' DEI GENITORI"

"Siamo intervenuti anche sui genitori, perché sappiamo bene che spesso da lì viene lo sprezzo delle regole: quando è coinvolto un minore, il pm potrà segnalare al tribunale dei minori la situazione. Questo è importante per la responsabilizzazione dei genitori, perché può essere anche un primo passo verso la perdita della potestà genitoriale", ha quindi aggiunto il ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Viene rafforzata la sanzione nei confronti dei genitori che abbandonano i figli e non li fanno andare a scuola. Prima questo reato di dispersione assoluta era punito con una sanzione platonica, noi l'abbiamo elevato al rango di delitto, con una pena detentiva. Crediamo che così venga direttamente aiutato il minore". "Non si è minimamente intervenuti sull'imputabilità del minore", sottolinea il ministro. "Si è letto - ha chiarito - che si voleva abbassare la responsabilità penale dai 14 ai 12: tutto questo sarebbe stato contrario alla razionalità e all'etica e non è stato fatto. Sono però previsti criteri preventivi di ammonimento che non hanno a che vedere con l'azione penale".



PIANTEDOSI: "DASPO A 14 ANNI, ARMI BIANCHE E SPACCIO"

Con il decreto contro il disagio giovanile "vogliamo affrontare il problema della violenza giovanile, specie in alcuni contesti urbani del Paese", spiega il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. "C'è un inasprimento delle sanzioni, per adulti e minori, per il porto di arma bianca e strumenti atti ad offendere. Viene aumentata la pena per il porto d'armi in genere". Nel decreto legge Caivano si introduce anche "un aumento della sanzione per lo spaccio di lieve entità con l'arresto in flagranza del minore" e viene "abbassata la soglia del Daspo urbano ai 14enni".