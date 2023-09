Schlein attacca Meloni e tira in ballo Giambruno: "Parole pericolose"

08 settembre 2023 a

Rieccoci, Elly Schlein torna ad attaccare Giorgia Meloni. La leader del Pd, non avendo altri argomenti su cui criticare l'avversaria, ora tira in ballo il compagno del premier, Andrea Giambruno. E cosi intervenendo a 'Il Tempo delle Donne', l'evento organizzato in Triennale a Milano dal Corriere della Sera, tuona: "Ho trovato grave la risposta di Meloni sul compagno Andrea Giambruno, parole pericolose per chi ricopre un incarico istituzionale così alto. Non penso che siano le donne a mettere gli stupratori in condizione di stuprare".

In merito alla polemica che ha visto il conduttore di Rete 4 protagonista, la dem prosegue: "Nessun abbigliamento o birra bevuta, nessuna condizione o atteggiamento della donna giustifica mai la violenza è molto rischioso fare la graduatoria su come le donne si devono comportare".

E ancora: "Se pensate che le donne non possano bere una birra perché rischiano di più, cosa possiamo dire a quella donna stuprata mentre correva in un parco? Che non bisogna più andare a correre? O che sarebbe meglio coprirci integralmente e non uscire di casa?". Secondo Schlein "è su quel pregiudizio, sul possesso del corpo della donna, che bisogna mettere tutta l'attenzione delle politiche che mettiamo in campo".