Matteo Renzi scaricato dalla Bonetti: "Addio, vado con Calenda e Carfagna"

10 settembre 2023 a

a

a

Nuovo addio a Italia Viva. Elena Bonetti lascia Matteo Renzi. La deputata ed ex ministra annuncia che "Il cammino del Terzo polo si è interrotto, ma io voglio pensare al rilancio". Bonetti dunque proseguirà il suo percorso politico con Carlo Calenda. "Non entro in Azione, ma in ticket con Carlo Calenda, con il quale già lavoravo alla federazione tra Italia viva e Azione, collaboro per la nascita di un nuovo soggetto aggregativo più ampio - afferma al Corriere della Sera - Ho già collaborato efficacemente. Ritrovo anche Gelmini e Carfagna con le quali, nel governo Draghi, ho sperimentato un metodo che va ripreso. Sara' un lavoro di squadra: profili, storie, personalità che si incontrano per formare una leadership condivisa al servizio di un progetto più ampio. Il vero pluralismo supera il leaderismo".

E se Azione ha preso bene la notizia, lo stesso non si può dire del web. Tanti infatti i commenti, o meglio gli insulti, arrivati alla Bonetti dopo l'annuncio della rottura con Iv. Insulti ai quali ha replicato lo stesso Calenda: "Questi post fotocopia di militanti di Italia Viva, illiberali, violenti e cafoni, che da stamane attaccano Elena Bonetti, sono il sintomo di un’idea malata della politica ben oltre il livello sperimentato con i 5S in passato. Spero che la leadership di Italia Viva prenda rapidamente le distanze".

"Perché non la fanno fuori ora": Renzi, rivelazione sulla Schlein in tv

Tra le critiche si legge; "Una sola risposta: buffona e traditrice Andrai a sederti in Europa con un lauto stipendio se il buffoncello Calenda ci riuscirà!!!!". E ancora, oltre a chi esprime "delusione" c'è chi l'accusa di "incorenza e ingratitudine nei confronti di Matteo Renzi".