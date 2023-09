Sondaggio Ixè, Meloni sfonda il muro del 30%: chi crolla

14 settembre 2023 a

Colpo basso alla sinistra arriva dall'ultimo sondaggio Ixé. Premettendo che la leggera flessione della fiducia nel governo (42 per cento, 8 punti in meno nel corso dell'anno) non si riflette sul partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia rimane saldamente al primo posto. FdI, infatti, passa dalla stima del 30,2 del 19 giugno alla stima del 30,4 di giovedì 14 settembre. Segue, seppur molto più indietro, il Pd. I dem di Elly Schlein si lasciano alle spalle il 20,3 e arrivano al 20,8.

E ancora, il Movimento 5 Stelle dal 16,6 al 17,1; la Lega dall'8,3 al 7,4; Forza Italia dal 7 al 5,9. Per quanto riguarda i partiti minori, Sinistra Italiana e Verdi raggiungono il 4,4 crescendo rispetto al precedente 4,1. Segue a ruota Azione di Carlo Calenda (dal 3,1 al 3,6). Dietro, in difficoltà, Italia Viva. Matteo Renzi non supera la soglia del 2,7 (prima fermo al 2,2).

Per l'Italia con Paragone si passa dall'1,7 al 2; +Europa dal 2,3 all'1,8; Noi moderati e altri di centrodestra dallo 0,9 all'1,4. L'indagine quantitativa campionaria è stata condotta tra gli italiani maggiorenni con un metodo di raccolta dati al telefono (Cati-Cami) e web (Cawi). Il campione intervistato è rappresentativo per genere, età, macro-zona, ampiezza del Comune e comportamento di voto pregresso. La dimensione campionaria è di mille casi. Il periodo di rilevazione va dall'11 al 14 settembre. Risultato? Ancora una volta il centrosinistra arranca mentre i partiti al governo dimostrano che la luna di miele annunciata non è affatto finita.