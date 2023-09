Italia Viva, rumors: Rosato? "Addio tra una settimana". Ma Renzi ha pronta la "vendetta"

15 settembre 2023 a

a

a

Era luglio quando si apprestava a smentire le indiscrezioni, ma oggi le voci su Ettore Rosato tornano non cambiano: il deputato di Italia Viva sarebbe a un passo dal lasciare Matteo Renzi per Carlo Calenda. Di questo si vocifera al Castello di Santa Severa, ex tenuta dei principi Orsini, per quattro giorni corte di Renzi. "Ettore Rosato non c’è? Tanto tra una settimana va con Calenda". "Ma abbiamo pronti 3 parlamentari, passano con noi subito dopo, e li battiamo", vanno dicendo alcuni esponenti di Iv intercettati da Repubblica. Qui, in quella che è la prima festa nazionale di Italia Viva, big dal calibro di Raffaella Paita, Ivan Scalfarotto, Roberto Giachetti, Francesco Bonifazi e Luciano Nobili si preparano per l'ultima avventura del fu premier: "Il Centro".

La speranza è quella di un listone comune con Azione in vista delle Europee. "Carlo è fatto così, ci ripenserà", vanno auspicando. Eppure Calenda del listone unico sembra non pensare proprio. Infatti - rivela ancora il quotidiano - dopo avere soffiato l’ex ministra Elena Bonetti, punterebbe a Rosato. Ma non solo, perché nel frattempo Calenda scippa ai dem un altro dirigente ligure: l’ex presidente della Provincia di Genova, Alessandro Repetto.

"Addio, vado con Calenda e Carfagna": siluro su Renzi, chi lo scarica

Sorte ben più incerta è quella di Iv. Alla domanda dove vuole andare Renzi, il neo-capogruppo Enrico Borghi risponde: "Al Centro". Sì, ma poi? Con la destra o col Pd? "Con i sovranisti di Meloni mai". A microfoni spenti però le parole sono altre. In diversi aspettano la mossa del cavallo. In fondo, "con Meloni premier perché no?".