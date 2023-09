Vittoria Baldino, delirio grillino contro il governo: "Vanno indagati per truffa elettorale"

18 settembre 2023 a

a

a

"Ancora una volta il tema dei migranti diventa terreno di campagna elettorale e propaganda, nonostante i fallimenti che la destra di governo ha inanellato in un anno di governo": Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, ha attaccato l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sull'emergenza migranti. Poi, in una sconcertante intemerata, ha aggiunto: "Questi dovrebbero essere indagati per truffa elettorale, se esistesse questo reato". Parole di fronte alle quali non è riuscito a trattenersi Stefano Candiani della Lega, in collegamento con il talk: "Vedo una Baldino molto divertente in una narrazione che è abbastanza surreale". Il leghista, poi, ha ricordato come i decreti sicurezza nel Conte I siano stati sottoscritti anche dal Movimento 5 Stelle, che oggi pretende di dare lezioni a tutti.

Ma la Baldino è andata avanti: "Voi ci avete abituati ad anni e anni di propaganda sul tema dei migranti, con facili soluzioni, annunci roboanti di fantomatiche svolte, avevate promesso che sareste andati a cercare gli scafisti per tutto il globo terracqueo. Il risultato è che rispetto all'anno scorso gli sbarchi dalla Tunisia sono aumentati del 360%. Quindi è evidente che si tratta di un fallimento in piena regola e di un totale fiasco".

Qui l'intervento di Vittoria Baldino a L'Aria che tira