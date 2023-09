Elly Schlein, l'affondo di Hoara Borselli: per lei non contano le donne, ma le femministe

Hoara Borselli 18 settembre 2023 a

Dice Elly Schlein: «Abbiamo bisogno di leadership femminili, ma abbiamo ancora più bisogno di leadership femministe. Perché tra queste c’è una differenza. Quella femminista mette in discussione il patriarcato, che mette in difficoltà le donne in ogni settore, a partire dal lavoro».



Capito? Quel che conta, nella società, non sono le donne. Sono le femministe. Le donne in genere sono delle sciacquette, mollaccione, succubi. Lasciamole cuocere nel loro brodo. Che vadano appresso ai maschi. Quel che conta sono le femministe. Le loro lobby, il loro potere. Le donne spesso hanno strane idee, le femministe no. Mai. Le femministe non hanno idee. Per questo vanno avanti e non si fanno abbindolare.

Diffidate sempre di una donna che non faccia parte del cerchio magico delle femministe. Rischia di essere una persona. E le persone sono sempre sottomesse al patriarcato. Chi è il capo del patriarcato? Che domande: Giorgia Meloni!