Achille Occhetto, i nipotini che ora votano "No"

Per rendergli omaggio, ricambiato dall’annuncio che sarebbe ben felice di votarla alle primarie per la leadership dell’alternativa al centrodestra, la segretaria Elly Schlein ha detto che il Pd non ci sarebbe se non ci fosse stato a suo tempo Occhetto. Certamente, ma in senso negativo, perché lo stato al quale è ridotta la sinistra, o la cosiddetta sinistra in Italia è l’effetto del corso impressogli da Occhetto quando gli capitò ripeto - di guidarne la parte più consistente succedendo ad Alessandro Natta, sorpreso in ospedale, o quasi, dall’annuncio della successione.

Non per guastargli, tapino come potrò sembrargli, la festa dei 90 anni appena dedicatagli da compagni e amici a due passi dalla Camera, tutti felici e qualcuno anche sinceramente commosso, ma quell’opinione espressa da Achille Occhetto di un’Italia messa «peggio che durante il fascismo», evidentemente per essere governata da Giorgia Meloni e alleati di centrodestra, mi sembra un’enormità degna solo di lui per tutti gli errori commessi quando gli capitò di diventare segretario del Pci, di fargli poi cambiare nome nel furbesco tentativo di scampare al crollo del comunismo e di sfidare l’imprevisto Berlusconi con un’“allegra macchina da guerra” che gli costò la sconfitta. E infine il pensionamento anticipato disposto da Massimo D’Alema, “il deputato di Gallipoli”, come lo stesso Occhetto una volta lo chiamò con spirito più critico che geografico.

La sinistra, scampata secondo Occhetto al crollo del muro di Berlino, avrebbe potuto imboccare la strada dell’“unità socialista”, come la chiamava il segretario del Psi Bettino Craxi sventolandone le bandiere dalla sede nazionale del partito e offrendosi imprevedibilmente, dopo le elezioni del 1992, ad un percorso unitario nel governo o all’opposizione. Io gli dissi: «Bettino, sei matto?». E lui mi rispose: «Tranquillo, mi diranno no». E così avvenne con l’annuncio di Occhetto che quella dei rapporti col Psi era ormai una “questione morale” più che politica. Morale come nel 1981 Enrico Berlinguer aveva definito la questione dei rapporti del suo Pci, avvolto nella bandiera della “diversità”, con tutti gli altri partiti associati sino a meno di due anni prima alla maggioranza della famosa “solidarietà nazionale”.

Piuttosto che trattare con Craxi l’unità socialista, che senza il muro di Berlino avrebbe potuto avere prospettive persino maggioritarie, Occhetto preferì assecondare l’offensiva giudiziaria contro il leader socialista per liberarsene definitivamente. E ridusse la sinistra sostanzialmente al guinzaglio della Procura di Milano e di tutte quelle che poi la scimmiottarono. Lo stesso Occhetto una volta ammise, tanto era evidente la situazione che si era creata con la sua scelta, che “purtroppo” la stagione di “Mani pulite” aveva compromesso la ricerca di quella che io chiamerei una “nuova sinistra”. E che l’allora segretario del Pds-ex Pci aveva avvertito, in un complesso di inferiorità di cui neppure si rendeva conto, come asservimento dei post-comunisti a Craxi.