Sondaggio di Porta a porta: boom di Lega, cresce M5s e c'è un crollo pesante

Calano il Pd e Fratelli d'Italia mentre guadagnano consensi la Lega e il Movimento cinque stelle. Diminuzione più marcata di Forza Italia, sostanzialmente stabili invece gli altri partiti. È quanto emerge dal sondaggio di Porta a Porta, realizzato dall’istituto demoscopico Noto sondaggi, relativo alle intenzioni di voto rispetto alla rilevazione del 22 giugno 2023.

Fratelli d’Italia con il 27,5 per cento (meno mezzo punto percentuale) si conferma primo partito. Al secondo posto il Partito democratico che perde un punto percentuale secco e si attesta così al 19 per cento. In terza posizione il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte che sale al 17,0 per cento (esattamente più 1,0 per cento). La Lega di Matteo Salvini si conferma il quarto partito. Esattamente come i Cinque stelle il Carroccio intasca un punto percentuale e si porta al 10,5 per cento.

Male anche Forza Italia. Il partito fondato da Silvio Berlusconi perde il 3 per cento e scende dunque al 7 per cento. Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi restano entrambi stabili al 3 per cento. Esattamente come Alleanza Verdi e Sinistra che guadagnano però mezzo punto percentuale, mentre +Europa resta al 2,0 per cento e Noi Moderati fermo all’1,5 per cento.