Marco Damilano smonta Elly Schlein: "Sa chi ha detto queste parole?"

Elly Schlein è stata ospite di Marco Damilano nella puntata de Il Cavallo e la Torre su Rai tre nella puntata del 26 settembre e rispondendo alle domande del conduttore ribatte a modo suo alle critiche del leader M5s Giuseppe Conte e anche ai suoi colleghi di partito: "Io trovo offensivo dire che le persone non capiscono, capiscono perfettamente. Magari non è quello che si aspettavano di sentire dal Pd ma è una linea chiara. A me vanno benissimo le critiche ma ogni tanto serve anche un pò di autocritica", dice la segretaria del Pd che però durante l'intervista di autocritica non ne fa.

"Io sento molta urgenza e responsabilità" di guidare il Pd, prosegue la Schlein, "Le forze di opposizione devono costruire e offrire l’alternativa che merita questo Paese, non sulle cose astratte ma sulle cose concrete", aggiunge. Quali? "Sul salario minimo", per esempio, "stiamo ancora aspettando una risposta o per lo meno una proposta alternativa". E "c’è un altro tema su cui mi sono più volte rivolta alla presidente del Consiglio, la prima donna che ricopre questo ruolo: il contrasto alla violenza di genere. Su questo potremmo lavorare insieme".

La segretaria dem si dice abbastanza convinta che il governo di Giorgia Meloni non arriverà a fine legislatura: "Credo di no. Li vedo già molto divisi su tanti terreni, litigano su come regolare gli affitti brevi, sono divisi sul condono, le divisioni non mancano, mancano le risposte sul terreno economico e sociale".

La verità è che a essere divisa è l'opposizione. "Chi ha detto: ’Il Pd è per l’accoglienza indiscriminata, per noi non è possibile. Hanno fatto questa declinazione in passato, se non è così ce lo chiariscano?", le chiede infatti Damilano. Ed Elly Schlein, risponde: "È un argomento che di solito usano le destre contro di noi". Quindi il conduttore le spiega che sono parole di Giuseppe Conte. La segretaria è spiazzata: "Credo che Conte sbagli a usare gli argomenti delle destre. Noi abbiamo fatto sette proposte concrete". E Conte parla così perché "ci stiamo avvicinando alle elezioni europee".