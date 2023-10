Spot Esselunga, Ronzulli, sul palco di FI con una pesca: come asfalta la sinistra

01 ottobre 2023 a

a

a

Licia Ronzulli alla kermesse di Forza Italia a Paestum sorprende tutti durante il suo intervento. La presidente dei senatori azzurri si è presentata sul palco con una pesca. Il riferimento, ovviamente, è allo spot dell'Esselunga che tanto ha irritato la sinistra e che tanto è invece piaciuto a milioni di italiani. Per chi si fosse perso la clip, nel video una bambina dà una pesca al papà dicedogli che gliela manda la mamma, un modo per cercare di riavvicinare i due che sono molto probabilmente divorziati o separati.

E così la Ronzulli travolge la sinistra tenendo in mano il frutto della discordia: "Vi mostro una pesca. Lo so, fa ridere, ma ci sarebbe da piangere...Da giorni la sinistra si accanisce su una pesca e su un riuscitissimo spot pubblicitario, peraltro facendo dei parallelismi improbabili con il Governo, dimostrando di non avere ricette credibili per gli italiani - dice - sono talmente ubriachi di ideologia da aver scambiato l’inclusione con l’imposizione di un solo modello di famiglia e di società. Noi siamo per i diritti sì ma anche per i doveri, perchè un mondo di soli diritti sarebbe ingovernabile".

E la pesca sta davvero spopolando. Non solo tra i parlamentari di Forza Italia, ma anche in tv. Massimo Gramellini, durante l'ultima puntata de "In altre parole" ne ha ricevuta una: "Te la mandano dalla Rai", afferma il comico Saverio Raimondo. E il conduttore si è lasciato andare a una risata. Cosa che una certa parte della sinistra non sa fare...