Sondaggio-Winpoll, "Schlein ritrova il sorriso": l'ultima farsa di Repubblica

Un risicato 20,8 fa esultare Repubblica. Nell'edizione di giovedì 5 ottobre, il quotidiano snocciola i numeri del sondaggio realizzato da Winpoll che - si legge - "mette di buon umore Elly Schlein". Con questa premessa gli elettori si aspetteranno un sorpasso o comunque una vicinanza a Fratelli d'Italia. E invece nulla di tutto ciò. I dem, stando alla rilevazione, hanno perso elettori, soprattutto moderati (-4,8 per cento), guadagnandone di più a sinistra. Questi ultimi verrebbero sottratti ai Cinque Stelle e nell’area del non voto (+6,6 in totale). In quello che però per il quotidiano diretto da Maurizio Molinari è un saldo positivo.

Lo studio, commissionato da Scenari Politici, starebbe circolando nelle chat del Nazareno. Il motivo lo spiega proprio Repubblica che si cimenta in una vera e propria sviolinata: "È l’unico istituto di sondaggi che ha azzeccato l’esito delle primarie, ribaltando i pronostici che davano in testa Stefano Bonaccini". Quanto basta a far tirare un sospiro di sollievo a Schlein. Eppure il Pd si piazza a ben sei punti e mezzo da FdI (il primo al 20,8 per cento, il secondo al 27,3). Terzo posto per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, staccato al 15,4.

Ma non finisce qui. Winpoll spiega che il grosso degli "elettori persi" finirebbe nell’astensione (3,6 per cento), mentre qualche decimale finirebbe nel bottino elettorale di Azione-Iv, Forza Italia, FdI e 5 Stelle. Gli "elettori guadagnati" dal Pd, invece, arrivano quasi nella stessa proporzione dal non voto (3,8), mentre l’1,1 per cento sarebbe passato al Pd dall’alleanza Verdi-Sinistra e lo 0,7 arriverebbe dal Movimento. In ogni caso la cortina del centrodestra è difficile da abbattera: la Lega si attesta all'8,9 e Forza Italia all'8.