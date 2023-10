Tagadà, Aldo Cazzullo e le ombre grilline: "Perché Conte sale nei sondaggi"

05 ottobre 2023 a

Ci sono i sondaggi al centro del dibattito nello studio di Tiziana Panella a Tagadà, su La7. Se il Pd risulta stabile in seconda posizione al 20%, il M5s invece cresce. Ora è al 16,7%: si tratta - come ricorda l'Agi - del dato più alto per i 5Stelle da quando Schlein è stata eletta segretaria del Pd. A tal proposito Aldo Cazzullo, ospite del talk, ha commentato: "Schlein è stata scelta proprio come anti-Meloni. Qual è stato il ragionamento della borghesia che ha votato lei e non Bonaccini? Dall'altra parte c'è una radicale di destra e ora abbiamo anche noi la nostra radicale. Io non so se questa scommessa pagherà, vedremo".

Riferendosi alla prossima sfida elettorale, poi, il giornalista ha sottolineato: "Alle Europee il Pd non va mai male perché vota meno gente, di solito vota quel ceto medio che spesso si riconosce nelle posizioni del Pd". A seguire, un consiglio proprio per la leader dem: "Suggerirei alla Schlein di non insistere molto sul tasto delle tasse, perché la patrimoniale e la tassa sull'eredità saranno anche giuste, ma i grandi capitali sono già nei paradisi fiscali e alla fine le tasse in più le paga il ceto medio, che è il fulcro degli elettori della Schlein".

Sul dato relativo alla crescita del M5s, invece, Cazzullo ha spiegato: "Il Sud è abbastanza deluso dal governo Meloni, Conte lì oramai ha una sua base. Un certo voto anti-sistema che da una parte chiede più assistenza e dall'altra non ne può più della politica tradizionale ancora c'è, e Conte lo mantiene".

Qui l'intervento di Aldo Cazzullo a Tagadà